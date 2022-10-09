Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, российские гарнизоны посыпались, оккупанты начали бежать на гражданском транспорте, который "отжали" у местных жителей.

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Прорыв ВСУ вызвал панику у россиян

Молчанов отметил, что ВСУ отвоевали 31 населенный пункт, два из которых расположены в тылу уже объявлены деоккупированными. То есть 4 общины Херсонщины освобождены полностью, а в Великоалександровской и Калиновской общинах – большая часть территории.

Произошел знаменитый прорыв в районе памятника арбузу и Золотой Балке. Прорыв был гораздо глубже, чем можно представить себе с карты,

– сказал херсонский активист.

Ведь, по его словам, легкие силы, которые можно назвать ДРГ, проникли практически на окраины Берислава, то есть вдоль дороги Т-04-03 Берислав – Марьянское.

Они повлекли за собой первичную панику во всех российских гарнизонах, которые были расположены к западу от этой дороги. Эта дорога была единственной артерией, по которой они могли получать бесперебойные поставки,

– подчеркнул Молчанов.

Он объяснил, что другой дорогой, которая называется Т-22-07, россияне не могли пользоваться в полной мере из-за того, что она была перерезана в районе Брускинского плацдарма, созданного летом на реке Ингулец. К тому же, в районе Миролюбовки и Петровки эта дорога находилась под огневым контролем ВСУ.

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Российские гарнизоны посыпались

Молчанов заметил, что в село Дудчаны был совершен основной прорыв нашими главными силами. Дальше уже работали легкие силы, дошедшие до Берислава. Из-за того, что произошел такой прорыв, россияне подняли авиацию и пытались бомбить украинских военных.

Им удалось повредить переправу в районе Дудчан. Там нет полноценного моста, там есть водопропускное сооружение, которое они полностью разрушили авиабомбами. Это, конечно, сделало невозможным дальнейшее продвижение главных танковых сил прорыва,

– отметил активист.

Но, подчеркнул Молчанов, они проделали свою основную работу – посеяли панику среди российских гарнизонов, в результате чего те посыпались. Россияне начали бежать на гражданском транспорте, который "отжали" у людей.

Поэтому, по словам активиста, ВСУ нужно было тщательно проверять, прежде чем ударить по такому гражданскому автомобилю. Ведь россияне маскировались под местных жителей.

Впрочем, россияне сбежали из Архангельского. Увидев бегущих из Архангельского россиян, бежали россияне из Староселья,

– сказал Молчанов.

Он отметил, что эта деревня является ключевой. И, когда оккупанты сбежали оттуда – это повлекло за собой эффект домино. Ведь если ВСУ заходят в Староселье, то могут практически уничтожать гарнизон в Новодмитровке, которая расположена на юге. Если же берут Староселье и Новодмитровку, то все российские гарнизоны, сидевшие на Ингульце и хорошо укрепленные, становятся обречены.

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