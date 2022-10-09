Мониторинг вражеской авиации 9 октября на своей странице в телеграм сообщил, что вражеский самолет Су-24 "прилег отдохнуть" в поле в Ростове. Очевидно, он решил, что лучше упасть на своей родной земле, чем на чужбине – в Украине.

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Что произошло с Су-24

Украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем телеграм-канале сообщил, что бомбардировщик упал около 11 часов в хуторе Сибирьки. Это около 230 км от временно оккупированного Луганска. По его словам, летчикам удалось катапультироваться.

В мониторинге вражеской авиации с юмором отреагировали на падение Су-24.

Российский Су-24М прилег отдохнуть в Ростовской области. Такое случается, когда нечем ремонтировать самолеты, и заканчивается летный состав,

– написали в телеграм-канале.

Позже информацию о падении самолета и катапультировании экипажа подтвердили в России. Об этом написала пресс-служба Южного военного округа.

Также стоит отметить, что вражеская пропаганда сразу окрестила падение летательного аппарата "жесткой посадкой". По информации России, причиной крушения могут быть "технические неисправности".

Что такое Су-24 Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный СССР в 70-х годах прошлого столетия. Модернизированный вариант Су-24 находится в вооружении ВСУ. Предназначен он для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. Работает – во время любых погодных условий.

Источник: Это сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, разработанный СССР в 70-х годах прошлого столетия. Модернизированный вариант Су-24 находится в вооружении ВСУ. Предназначен он для нанесения высокоточных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям. Работает – во время любых погодных условий.Источник: Украинский милитарный центр

Разоружение российской армии

С каждым днем у оккупантов все меньше оружия. Большую роль в этом играют, конечно, Вооруженные Силы Украины, однако часто захватчики сами прилагают максимум усилий для того, чтобы воевать без ничего.

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Кроме "использования технически неисправных" Су-24, оккупанты просто-напросто продают свое оружие. Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов рассказал 24 каналу, что война для россиян – это возможность начать жизнь сначала. Они продают вооружение, чтобы получить немного денег и выйти на время из материальных затруднений.

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