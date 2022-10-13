Про це 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Він також зазначив, що ми повинні розуміти, що кожна така операція зі звільнення територій – не комп'ютерна гра, а втрати і важкі успіхи.

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Звичайно, ніхто не планує кидати хлопців бездумно вперед – ми точно не Росія, ми не воюємо під дату чи тому, що "побєда любой ценой". Ми воюємо грамотно, технологічно і тією сучасною зброєю, яку нам надають наші західні партнери,

– каже Смірнов.

За його словами, наша головна стратегія – звільнення всіх наших територій, але з мінімальними втратами із нашого боку.

Детальніше про звільнення українських територій силами ЗСУ: дивіться відео

"Не варто комусь щось доводити, я довіряю стратегії Генштабу і я переконаний, що вони роблять усе правильно", – каже радник Дениса Монастирського.

Щодо карколомних оборонних споруд росіян, то вони і на Харківському напрямку говорили, що ЗСУ не мають шансів відвоювати землю, щодо Лиману ми теж чули схожі історії,

– зазначає він.

Ростислав Смірнов зауважив, що нас чекають приємні новини щодо звільнених територій.

Що відомо про втрати ворога

12 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 17 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, 2 безпілотники Zala Ланцет, а також ударний вертоліт Ка-52.

Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 63 380 російських окупантів. За одну добу вони знищили: