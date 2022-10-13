Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. Он также отметил, что мы должны понимать, что каждая такая операция по освобождению территорий – не компьютерная игра, а потери и тяжелые успехи.

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Конечно, никто не планирует бросать ребят бездумно вперед – мы точно не Россия, мы не сражаемся под дату или потому, что "победа любой ценой". Мы воюем грамотно, технологически и тем современным оружием, которое нам предоставляют наши западные партнеры,

– говорит Смирнов.

По его словам, наша главная стратегия – освобождение всех наших территорий, но с минимальными потерями с нашей стороны.

Детальнее об освобождении украинских территорий силами ВСУ: смотрите видео

"Не стоит кому-то доказывать, я доверяю стратегии Генштаба и я убежден, что они делают все правильно", – говорит советник Дениса Монастырского.

Что касается сногсшибательных оборонных сооружений россиян, то они и на Харьковском направлении говорили, что у ВСУ нет шансов отвоевать землю, относительно Лимана мы тоже слышали похожие истории,

– отмечает он.

Ростислав Смирнов отметил, что нас ждут приятные новости об освобожденных территориях.

Что известно о потерях врага

12 октября Воздушные силы ВСУ уничтожили 17 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, 2 беспилотника Zala Ланцет, а также ударный вертолет Ка-52.

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ ликвидировали 63 380 российских оккупантов. За сутки они уничтожили: