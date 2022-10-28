Тактика минирования

Также они, вероятно, готовят к приходу Вооруженных Сил Украины в город, который, похоже, не собираются покидать. Именно поэтому и минируют поля в окрестностях Херсона. Об этом в эфире 24-го канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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По его словам, российская тактика минирования достаточно эффективна. Они находились в обороне в Великой Александровке полгода. Наши войска не могли туда подойти, чтобы эффективно осуществить огневой контроль этого населенного пункта из-за полного минирования всех лесополос и рощ.

Если они так же будут делать и на подходах к Херсону, то это будет тотальное минирование всего, что только можно. Проходить туда будет так же опасно,

– подчеркнул активист Молчанов.

Также ранее наблюдали ситуацию, когда россияне отступили с занимаемых ими позиций на севере Херсонской области. Украинские войска туда заходили постепенно. Все потому, что минная опасность довольно существенная.

Поэтому это и остается огромной проблемой даже после того, как ВСУ заставят россиян отступить из Херсона.

Россияне готовятся к обороне

Напомним, Генштаб сообщал, что на правом берегу Днепра появилось 1000 новомобилизованных россиян. Эксперт Института будущего Иван Ступак в эфире 24 канала рассказал, что их функции пока неизвестны. Вероятно, ими планируют "закрыть дыры" на фронте.

"Расчет такой – сейчас они будут держать фронт вместе с регулярными войсками. Остальные – идут на учебу, чтобы потом их перебросить на фронт", – отметил Ступак.

Так оккупанты пытаются выиграть немного времени и удержать фронт перед полноценной обороной.

В ОП сказали, к чему россияне готовятся в Херсоне

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 каналу, что Вооруженные Силы Украины пока даже вплотную не подошли к городу, а россияне уже готовятся к уличным боям в Херсоне.

Кроме того, оккупанты могут прибегнуть и к более кровавой тактике перед бегством из областного центра.

Кроме этого, вражеские войска могут из артиллерии обстрелять Херсон, чтобы нанести ему как можно больший инфраструктурный ущерб.

Вместе с тем накануне появилась информация о том, что оккупанты бегут с правого берега Херсонщины. Так, они вывозят живую силу и технику, однако подкрепления в виде новомобилизованных остаются.

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