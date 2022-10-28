Тактика мінування

Також вони, ймовірно, готують до приходу Збройних Сил України у саме місто, яке, схоже, не збираються покидати. Саме тому й мінують поля на околицях Херсона. Про це в ефірі 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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За його словами, російська тактика мінування – доволі ефективна. Вони перебували в обороні у Великій Олександрівці пів року. Наші війська не могли туди підійти, щоб ефективно здійснити вогневий контроль цього населеного пункту через повне мінування усіх лісосмуг та гаїв.

Якщо вони так само робитимуть й на підходах до Херсона, то це буде тотальне мінування усього, що тільки можна. Проходити туди буде так само небезпечно,

– наголосив активіст Молчанов.

Також раніше спостерігали ситуацію, коли росіяни відступили із займаних ними позицій на півночі Херсонщини. Українські війська туди заходили поступово. Все через те, що мінна небезпека є досить суттєвою.

Тому це є і залишається величезною проблемою навіть після того, як росіяни ЗСУ змусять росіян відступити з Херсона.

Росіяни готуються до оборони

Нагадаємо, Генштаб повідомляв, що на правому березі Дніпра з'явилось 1 000 новомобілізованих росіян. Експерт Інститут майбутнього Іван Ступак в ефірі 24 каналу розповів, що наразі їхні функції – невідомі. Ймовірно, ними планують "закрити дірки" на фронті.

"Розрахунок такий – зараз вони триматимуть фронт разом із регулярними військами. Решта – йдуть на навчання, щоб потім їх перекинути на фронт", – зазначив Ступак.

Так окупанти намагаються виграти трохи часу та втримати фронт перед повноцінною обороною.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 каналу, що Збройні Сили України поки навіть упритул не підійшли до міста, а росіяни вже готуються до вуличних боїв у Херсоні.

Крім того, окупанти можуть вдатися й до більш кривавої тактики перед втечею з обласного центру.

Крім цього, ворожі війська можуть з артилерії обстріляти Херсон, аби завдати йому якомога більшої інфраструктурної шкоди.

Разом з тим напередодні з'явилася інформація про те, що окупанти тікають з правого берега Херсонщини. Так, вони вивозять живу силу й техніку, однак підкріплення у вигляді новомобілізованих залишаються.

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