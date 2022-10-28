Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что вполне вероятно, что оккупанты вывезли из города до 20 тысяч херсонцев.
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Частично, по словам Молчанова, – это сторонники русского мира и откровенные коллаборанты, а другие – возможно, побоялись обстрелов.
"Поставка продуктов питания из свободной Украины, в Херсоне прекратилась давно. Следовательно, правый берег Херсона в ближайшее время может оказаться на грани гуманитарной катастрофы, ведь россияне вряд ли будут заниматься поставкой", – говорит активист.
Что происходит в Херсоне и области
Если мы говорим о прифронтовых городах и селах, которые просуществовали в оккупации до освобождения, то там не было никаких гражданских властей, местные коллаборанты, в лучшем случае – указывали на те места, которые можно ограбить,
– говорит Молчанов.
По словам общественного деятеля, такая же ситуация сейчас и в Херсоне – в городе отсутствуют органы власти, никакой судебной системы не было. Также Молчанов отмечает, что в городе нет связи, россияне контролируют трафик с мобильных телефонов, именно поэтому очень часто выключают сеть тогда, когда на переправу выходят большие колонны техники.
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Город ждет тотальное безвластие, ведь нет никакой власти – херсонцы сейчас сами себе власть.
"Эвакуация" из Херсона
С помощью так называемой эвакуации гражданских из Херсона, а также якобы вывод своих войск россияне хотели использовать опыт ВСУ. Мы информационно сообщали и распространяли тему наступления на Юге, а сами деоккупировали Харьковскую область. Так они потеряли стратегическую инициативу, теперь пытаются ее восстановить обманом.
Что происходит в Херсонской области
- Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ на Юге замедлилось из-за дождей. Условия там действительно сложные, однако движение наши бойцы не прекращали.
- Ситуация в Херсонской области по-прежнему остается сложной. Тем не менее, украинские военные успешно отражают наступления противника.
- Эксперты оценили ситуацию в Херсонском направлении. Они проанализировали, как оккупанты готовятся к обороне Херсона и действительно ли они планируют удержать город.