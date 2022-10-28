Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що цілком ймовірно, що окупанти вивезли з міста до 20 тисяч херсонців.

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Частково, за словами Молчанова, – це прихильники "русского міра" та відверті колаборанти, а інші – можливо побоялися обстрілів.

"Постачання продуктів харчування з вільної України, у Херсоні припинилося давно. А відтак, правий берег Херсона найближчим часом може опинитися на межі гуманітарної катастрофи, адже росіяни навряд будуть займатись постачанням", – каже активіст.

Що відбувається у Херсоні та ообласті

Якщо ми говоримо про прифронтові міста та села, які проіснували в окупації до звільнення, то там не було жодної цивільної влади, місцеві колаборанти, в кращому випадку – вказували на ті місця, які можна пограбувати,

– каже Молчанов.

За словами громадського діяча, така ж ситуація зараз й у Херсоні – у місті відсутні органи влади, жодної судової системи й не було. Також Молчанов зазначає, що у місті немає зв'язку, росіяни контролюють трафік з мобільних телефонів, саме тому – дуже часто вимикають мережу тоді, коли на переправу виходять великі колони техніки.

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На місто чекає тотальне безвладдя, адже немає жодної влади – херсонці зараз самі собі влада.

"Евакуація" з Херсону

За допомогою так званої евакуації цивільних з Херсону, а також нібито виведення своїх військ росіяни хотіли використати досвід ЗСУ. Ми інформаційно повідомляли й поширювали тему наступу на Півдні, а самі деокупували Харківщину. Так вони втратили стратегічну ініціативу, тепер намагаються її відновити шляхом обману.

Що відбувається на Херсонщині