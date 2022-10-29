Российские захватчики пытаются удержать временно захваченные территории. Враг сосредотачивает усилия на сдерживании сил обороны на отдельных направлениях.

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Российские захватчики:

  • обстреливают подразделения Сил обороны вдоль линии столкновения;
  • осуществляют фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях;
  • ведут воздушную разведку;
  • наносят удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения.

За сутки захватчики нанесли:

  • 5 ракетных ударов;
  • 7 авиационных ударов.

Кроме того, захватчики совершили более 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Враг ударил по более чем 15 населенным пунктам.

Российские оккупанты открывали огонь на таких направлениях:

  • Северском;
  • Слобожанском;
  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутском;
  • Авдеевском;
  • Новопавловском;
  • Запорожском;
  • Южнобужском.

Оккупанты обворовывают Херсон

Российские захватчики продолжают воровать все, до чего могут дотянуться. В частности, грабят Херсонщину.

Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, захватчики переместили во временно оккупированный Крым. Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города,
– говорится в сообщении.

Оккупанты также вывезли всю медицинскую аппаратуру.

Успехи ВСУ

Авиация сил обороны в течение суток нанесла по оккупантам 17 ударов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили:

  • 4 района сосредоточения вооружения и военной техники;
  • 2 склада боеприпасов;
  • зенитную ракетную установку;
  • 6 других важных военных объектов оккупантов.

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