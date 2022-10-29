Російські загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території. Ворог зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках.
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Російські загарбники:
- обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення;
- здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках;
- ведуть повітряну розвідку;
- завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.
Упродовж доби загарбники завдали:
- 5 ракетних ударів;
- 7 авіаційних ударів.
Окрім того, загарбники скоїли понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вдарив по понад 15 населених пунктах.
Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:
- Сіверському;
- Слобожанському;
- Куп'янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Новопавлівському;
- Запорізькому;
- Південнобузькому.
Окупанти обкрадають Херсон
Російські загарбники продовжують красти все, до чого можуть дотягнутися. Зокрема, розграбовують Херсонщину.
Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, загарбники перемістили до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти також вивезли усю медичну апаратуру.
Успіхи ЗСУ
Авіація сил оборони упродовж доби завдала по окупантах 17 ударів.
Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили:
- 4 райони зосередження озброєння та військової техніки;
- 2 склади боєприпасів;
- зенітну ракетну установку;
- 6 інших важливих військових об'єктів окупантів.
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