Російські загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території. Ворог зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони на окремих напрямках.

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Російські загарбники:

  • обстрілюють підрозділи Сил оборони вздовж лінії зіткнення;
  • здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках;
  • ведуть повітряну розвідку;
  • завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Упродовж доби загарбники завдали:

  • 5 ракетних ударів;
  • 7 авіаційних ударів.

Окрім того, загарбники скоїли понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог вдарив по понад 15 населених пунктах.

Російські окупанти відкривали вогонь на таких напрямках:

  • Сіверському;
  • Слобожанському;
  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Новопавлівському;
  • Запорізькому;
  • Південнобузькому.

Окупанти обкрадають Херсон

Російські загарбники продовжують красти все, до чого можуть дотягнутися. Зокрема, розграбовують Херсонщину.

Транспортні засоби, що перебували у комунальній власності міста Херсон, загарбники перемістили до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста,
– мовиться у повідомленні.

Окупанти також вивезли усю медичну апаратуру.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони упродовж доби завдала по окупантах 17 ударів.

Також підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили:

  • 4 райони зосередження озброєння та військової техніки;
  • 2 склади боєприпасів;
  • зенітну ракетну установку;
  • 6 інших важливих військових об'єктів окупантів.

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