Сейчас оккупанты пытаются удержать временно захваченные территории и продолжают наступательные действия в Донецкой области, в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

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Враг продолжает обстрелы подразделений сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Также россияне бьют по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Справка. За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 23 авиационных удара, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От террористических атак пострадали районы более 45 населенных пунктов.

Какая ситуация в Беларуси

Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию России против украинцев, а россияне продолжают перебрасывать отдельные подразделения на территорию этой страны. Так, 26 октября на железнодорожную станцию Брест прибыл эшелон военной техники из России.

Вместе с военнослужащими вооруженных сил России, в Белоруссию прибывают кадыровцы. Кроме того, российские военные были замечены в населенных пунктах между городами Брест и Малорита.

Признаков наступления из Беларуси нет, однако сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и привлечения ударных БпЛА.

Что происходит на Юге

По имеющейся информации, во время проведения мероприятий так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона оккупанты вывезли заключенных. Территорию этого исправительного учреждения противники используют для размещения личного состава и военной техники.

В населенных пунктах возле города Херсон враг готовится к обороне. Из города Грозный в населенный пункт Каланчак прибыли около сотни росгвардейцев. На территории города Новая Каховка российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.

В Великой Знаменке Запорожской области противник продолжает размещать личный состав в жилищах местных жителей.

Успехи ВСУ за прошедшие сутки

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 32 удара. Из них 23 – по районам сосредоточения вооружения и военной техники, 3 – по взводным опорным пунктам, а также 6 – по позициям противовоздушной обороны противника.

Воины украинской противовоздушной обороны сбили ракету Искандер-К и 2 вражеских БпЛА "Орлан -10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 средства противовоздушной обороны и 9 других важных военных объектов противника.

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