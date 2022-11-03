Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что после окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших.
В Украине уже погибли более 1 400 российских офицеров, – ОSINT
"53 принадлежат военным из Чечни. Другие нуждаются в идентификации", — отметил Штефан.
Кадыровцы в Херсонской области
В Генштабе рассказали, что на 25 октября было известно о минимум 30 убитых оккупантах в Каире. По информации чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, на атакованной базе находились кадыровцы из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник".
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Рамзан Кадыров призывает убивать украинцев: последние новости
- После атаки 24 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с угрозами Украины. Он заявил, что его войска будут сжигать украинцев.
- Кадыров сказал, что в Херсонской области погибли 23 его бойца, а 58 ранены. Он отметил, что жизни погибших ничего не угрожает.
- По словам главы Чечни, кадыровцы погибают на войне с дьяволами "на пути Аллаха".
- Кроме этого, Кадыров хвастался, что его военные убили "70 бандеровцев". Он назвал это священным долгом мусульман.