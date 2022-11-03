Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан сообщил, что после окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших.

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"53 принадлежат военным из Чечни. Другие нуждаются в идентификации", — отметил Штефан.

Кадыровцы в Херсонской области

В Генштабе рассказали, что на 25 октября было известно о минимум 30 убитых оккупантах в Каире. По информации чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, на атакованной базе находились кадыровцы из спецподразделения чеченской росгвардии "Нефтяник".

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