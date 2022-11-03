Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан повідомив, що після остаточного розбору руїн на місці удару української реактивної артилерії під завалами знайшли 62 тіла загиблих.

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"53 належать з Чечні. Інші потребують ідентифікації", – зазначив Штефан.

Кадировці на Херсонщині

У Генштабі розповіли, що станом на 25 жовтня було відомо про мінімум 30 вбитих окупантах у Каїрі. За інформацією чеченського опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, на атакованій базі перебували кадировці зі спецпідрозділу чеченської росгвардії "Нафтовичок".

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