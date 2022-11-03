Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан повідомив, що після остаточного розбору руїн на місці удару української реактивної артилерії під завалами знайшли 62 тіла загиблих.
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"53 належать з Чечні. Інші потребують ідентифікації", – зазначив Штефан.
Кадировці на Херсонщині
У Генштабі розповіли, що станом на 25 жовтня було відомо про мінімум 30 вбитих окупантах у Каїрі. За інформацією чеченського опозиційного телеграм-каналу 1ADAT, на атакованій базі перебували кадировці зі спецпідрозділу чеченської росгвардії "Нафтовичок".
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Рамзан Кадиров закликає вбивати українців: останні новини
- Після атаки 24 жовтня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з погрозами Україні. Він заявив, що його війська спалюватимуть українців.
- Кадиров сказав, що на Херсонщині загинули 23 його бійці, а 58 поранені. Він зазначив, що життю загиблих нічого не загрожує.
- За словами глави Чечні, кадировці гинуть на війні з дияволами "на шляху Аллаха".
- Крім цього, Кадиров вихвалявся, що його військові вбили "70 бандерівців". Він назвав це священним обов'язком мусульман.