Про це розповів спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. До речі, нині у Херсоні російські окупанти активно вдають вигляд, що нібито залишають правий берег Дніпра.

Важливо Що відбувається на Херсонщині та чи зможуть ЗСУ форсувати річку Дніпро: відповідь експерта

У Херсоні припинили мовлення пропагандистські телеканали

Як заявив Назаров, пропагандистські телеканали у тимчасово окупованому Херсоні припинили мовлення ще з тиждень тому. Натомість почало ловити "Суспільне" на 92.00 FM.

Транслюють українське радіомовлення на Херсонщину із Миколаєва. Окрім цього, у тимчасово окупованому регіоні Українське Радіо лунає на середніх хвилях на частоті 1278 кГц (АМ або СХ-діапазон).

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк також підтвердила те, що у Херсоні припинили мовлення російські телеканали.

У них складнощі з українською мовою. Вони не можуть віщати на тому розумінні, яке близьке місцевому населенню. Це просто конкуренція. Натомість з’явилось наше радіо. Люди кажуть, що також почали з’являтися сигнали українського мобільного зв’язку,

– розповіла Гуменюк.

Яка ситуація на Херсонщині: останні новини

Варте уваги – Що зараз відбувається у Херсоні: дивіться відео