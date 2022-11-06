Про це 24 каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Однак, за його словами, вже точно відомо, що це – чергова брехня росіян.
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"Вихід з Херсона – це спроба всіх надурити"
Адже попри активну картинку "евакуації" з Херсона, російські загарбники нікуди не поділися.
Окупанти імітують свій вихід, тобто вдають, що вийшли з Херсона. Однак насправді вони залишаються в місті. На вулицях дуже багато переодягнених в цивільне росіян,
– повідомив Нікітенко.
За його словами, також багато російських військових перебувають у промислових зонах міста. Про це знають і місцеві жителі, й українська розвідка.
"Вихід з Херсона – це спроба всіх нас надурити. Це якась істерія для того, щоб заманити українські війська в якусь пастку", – сказав редактор херсонського сайту "Мост".
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Він нагадав, що росіяни зняли прапор з обласної адміністрації в Херсоні.
Туди заходили наші люди, зняли відео. В принципі, там все потрощено, але будівлю ніхто не охороняє. Сусідня військова частина теж стоїть відкрита,
– розповів журналіст.
Нікітенко додав, що це якась демонстративна історія з боку росіян, мета якої стане зрозумілою згодом.
Як відбувається так звана "евакуація" на Херсонщині
Російські загарбники здійснюють "евакуацію" населення з території окупованої Херсонщини.
Це не можна назвати депортацією у класичному її розумінні. Людей проти їхньої волі не вивозять. Нам такі факти невідомі,
– сказав Нікітенко.
Як розповів редактор херсонського сайту "Мост", людей з правобережжя Херсонщини вивозили в декілька етапів.
- Спочатку втекли колаборанти "високого польоту" зі своїми родичами.
- Потім почали евакуювати дітей, переважно з сімей колаборантів. Цих дітей вивезли до дитячих таборів у Крим, де вони, ймовірно, перебувають і досі.
- Далі росіяни почали вивозити з правого берега так звані "офіційні" установи та працівників-колаборантів.
- Тільки після цього почали вивозити всіх охочих серед місцевого населення. Як зазначив Нікітенко, людей агітували виїжджати за допомогою СМСок та інформації в медіа.
У Херсоні залишається багато людей
За словами редактора херсонського сайту "Мост", насправді з правого берега Дніпра виїхали не дуже багато людей.
У Херсоні залишається дуже велика кількість населення. І в принципі, зараз їх вже й неможливо вивезти, бо для цього немає технічної можливості,
– сказав Нікітенко.
Тим часом гуманітарна ситуація у Херсоні дедалі більше погіршується. Зокрема, є проблеми з медикаментами, адже росіяни захопили всі аптеки й "вели там бізнес".
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"Окупанти вивезли все обладнання, всі ліки. У місті працює декілька аптек, однак ліки там поступово закінчуються. Також є проблеми з лікарнями, бо частина лікарень евакуювалася", – зазначив журналіст.
"Сподіваємося, люди протримаються до приходу ЗСУ"
З харчовими продуктами зараз ситуація більш-менш нормальна. Продукти постачають через Дніпро приватні підприємці на човнах та баркасах.
Буде проблема з вразливими верствами населення. Адже росіяни перестали виплачувати пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Україна продовжує виплачувати пенсії на картки, але зняти ці гроші в Херсоні майже неможливо,
– розповів Нікітенко.
Також у місті неможливо розрахуватися карткою, адже росіяни вилучили всі платіжні термінали.
"Сподіваємося, що волонтери, які ще залишилися, і самі люди будуть допомагати один одному. І жителі Херсона протримаються до приходу ЗСУ", – зазначив редактор херсонського сайту "Мост".
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Росіяни імітують вихід з Херсона: що відомо
- За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська, відчуваючи свою неминучу поразку, прагнуть контрольовано відійти з територій на північному заході Херсонської області. Для цього вони вже почали створювати умови.
- Російські окупанти самі не розуміють, що відбувається на Херсонщині. Вони намагаються створити враження багатопланового розвитку подій: і окопуються, і евакуюються. За словами речниці оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, не виключено, що росіяни готують пастку для ЗСУ.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські загарбники потенційно готові вчинити "акт доброї волі" на Херсонщині.