Про це 24 каналу розповів редактор херсонського сайту "Мост" Сергій Нікітенко. Однак, за його словами, вже точно відомо, що це – чергова брехня росіян.

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"Вихід з Херсона – це спроба всіх надурити"

Адже попри активну картинку "евакуації" з Херсона, російські загарбники нікуди не поділися.

Окупанти імітують свій вихід, тобто вдають, що вийшли з Херсона. Однак насправді вони залишаються в місті. На вулицях дуже багато переодягнених в цивільне росіян,

– повідомив Нікітенко.

За його словами, також багато російських військових перебувають у промислових зонах міста. Про це знають і місцеві жителі, й українська розвідка.

"Вихід з Херсона – це спроба всіх нас надурити. Це якась істерія для того, щоб заманити українські війська в якусь пастку", – сказав редактор херсонського сайту "Мост".

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Він нагадав, що росіяни зняли прапор з обласної адміністрації в Херсоні.

Туди заходили наші люди, зняли відео. В принципі, там все потрощено, але будівлю ніхто не охороняє. Сусідня військова частина теж стоїть відкрита,

– розповів журналіст.

Нікітенко додав, що це якась демонстративна історія з боку росіян, мета якої стане зрозумілою згодом.

Як відбувається так звана "евакуація" на Херсонщині

Російські загарбники здійснюють "евакуацію" населення з території окупованої Херсонщини.

Це не можна назвати депортацією у класичному її розумінні. Людей проти їхньої волі не вивозять. Нам такі факти невідомі,

– сказав Нікітенко.

Як розповів редактор херсонського сайту "Мост", людей з правобережжя Херсонщини вивозили в декілька етапів.

Спочатку втекли колаборанти "високого польоту" зі своїми родичами.

Потім почали евакуювати дітей, переважно з сімей колаборантів. Цих дітей вивезли до дитячих таборів у Крим, де вони, ймовірно, перебувають і досі.

Далі росіяни почали вивозити з правого берега так звані "офіційні" установи та працівників-колаборантів.

Тільки після цього почали вивозити всіх охочих серед місцевого населення. Як зазначив Нікітенко, людей агітували виїжджати за допомогою СМСок та інформації в медіа.

У Херсоні залишається багато людей

За словами редактора херсонського сайту "Мост", насправді з правого берега Дніпра виїхали не дуже багато людей.

У Херсоні залишається дуже велика кількість населення. І в принципі, зараз їх вже й неможливо вивезти, бо для цього немає технічної можливості,

– сказав Нікітенко.

Тим часом гуманітарна ситуація у Херсоні дедалі більше погіршується. Зокрема, є проблеми з медикаментами, адже росіяни захопили всі аптеки й "вели там бізнес".

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"Окупанти вивезли все обладнання, всі ліки. У місті працює декілька аптек, однак ліки там поступово закінчуються. Також є проблеми з лікарнями, бо частина лікарень евакуювалася", – зазначив журналіст.

"Сподіваємося, люди протримаються до приходу ЗСУ"

З харчовими продуктами зараз ситуація більш-менш нормальна. Продукти постачають через Дніпро приватні підприємці на човнах та баркасах.

Буде проблема з вразливими верствами населення. Адже росіяни перестали виплачувати пенсіонерам по 10 тисяч рублів. Україна продовжує виплачувати пенсії на картки, але зняти ці гроші в Херсоні майже неможливо,

– розповів Нікітенко.

Також у місті неможливо розрахуватися карткою, адже росіяни вилучили всі платіжні термінали.

"Сподіваємося, що волонтери, які ще залишилися, і самі люди будуть допомагати один одному. І жителі Херсона протримаються до приходу ЗСУ", – зазначив редактор херсонського сайту "Мост".

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