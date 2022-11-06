Об этом 24 каналу рассказал редактор херсонского сайта "Мост" Сергей Никитенко. Однако, по его словам, уже точно известно, что это очередная ложь россиян.
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"Выход из Херсона – это попытка всех обмануть"
Ведь, несмотря на активную картинку "эвакуации" из Херсона, российские захватчики никуда не делись.
Оккупанты имитируют свой выход, то есть делают вид, что вышли из Херсона. Однако в действительности они остаются в городе. На улицах очень много переодетых в гражданских россиян,
– сообщил Никитенко.
По его словам, также многие российские военные находятся в промышленных зонах города. Об этом знают и местные жители, и украинская разведка.
"Выход из Херсона – это попытка всех нас обмануть. Это какая-то истерия для того, чтобы заманить украинские войска в какую-то ловушку", – сказал редактор херсонского сайта "Мост".
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Он напомнил, что россияне сняли флаг с облгосадминистрации в Херсоне.
Туда заходили наши люди, сняли видео. В принципе, там все разбито, но здание никто не охраняет. Соседняя военная часть тоже стоит открыта,
– рассказал журналист.
Никитенко добавил, что это какая-то демонстративная история со стороны россиян, цель которой станет понятна со временем.
Как происходит так называемая "эвакуация" в Херсонской области
Российские захватчики совершают "эвакуацию" населения с территории оккупированной Херсонщины.
Это нельзя назвать депортацией в классическом ее понимании. Людей против их воли не вывозят. Нам такие факты неизвестны,
– сказал Никитенко.
Как рассказал редактор херсонского сайта "Мост", людей с правобережья Херсона вывозили в несколько этапов.
- Сначала скрылись коллаборанты "высокого полета" со своими родственниками.
- Затем начали эвакуировать детей, преимущественно из семей коллаборантов. Этих детей вывезли в детские лагеря в Крым, где они, вероятно, находятся до сих пор.
- Далее россияне начали вывозить с правого берега так называемые "официальные" учреждения и работников-коллаборантов.
- Только после этого стали вывозить всех желающих среди местного населения. Как отметил Никитенко, людей агитировали выезжать с помощью СМСок и информации в медиа.
В Херсоне остается много людей
По словам редактора херсонского сайта "Мост", на самом деле с правого берега Днепра уехали не очень многие.
В Херсоне остается очень большое количество населения. И в принципе, сейчас их уже невозможно вывезти, потому что для этого нет технической возможности,
– сказал Никитенко.
Тем временем, гуманитарная ситуация в Херсоне все больше ухудшается. В частности есть проблемы с медикаментами, ведь россияне захватили все аптеки и "вели там бизнес".
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"Оккупанты вывезли все оборудование, все лекарства. В городе работает несколько аптек, однако лекарства там постепенно заканчиваются. Также есть проблемы с больницами, потому что часть больниц эвакуировалась", – отметил журналист.
"Надеемся, люди продержатся до прихода ВСУ"
С пищевыми продуктами сейчас ситуация более или менее нормальная. Продукты поставляют через Днепр частные предприниматели на лодках и баркасах.
Будет проблема с уязвимыми слоями населения. Ведь россияне перестали выплачивать пенсионерам по 10 тысяч рублей. Украина продолжает выплачивать пенсии на карточки, но снять эти деньги в Херсоне почти невозможно,
– рассказал Никитенко.
Также в городе невозможно рассчитаться картой, ведь россияне изъяли все платежные терминалы.
"Надеемся, что оставшиеся волонтеры и сами люди будут помогать друг другу. И жители Херсона продержатся до прихода ВСУ", – отметил редактор херсонского сайта "Мост".
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Россияне имитируют выход из Херсона: что известно
- По информации Института изучения войны, российские войска, чувствуя свое неизбежное поражение, стремятся контролируемо отойти с территорий на северо-западе Херсонской области. Для этого они уже начали создавать условия.
- Российские оккупанты сами не понимают, что происходит на Херсонщине. Они пытаются создать впечатление многопланового развития событий: и окапываются, и эвакуируются. По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, не исключено, что россияне готовят ловушку для ВСУ.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские захватчики потенциально готовы совершить "акт доброй воли" в Херсонской области.