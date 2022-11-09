Стрємоусов не відповів. Вочевидь, приймати вітання з "від'ємним днем народження" колаборант не квапиться.

Зауважте РосЗМІ опублікували перші кадри з місця "загибелі" Стремоусова

"Очєнь трєвожно", – прокоментував Стерненко.

Стерненко зателефонував Стрємоусову: дивіться відео

Зверніть увагу! Українці також відреагували на "смерть" Стрємоусова новою порцією добірних мемів. Колаборант "поліз поперед Сальдо в пекло" й вже їх не побачить.

Смерть Стрємоусова: що варто знати

Окупанти повідомили, що Кирило Стрємоусов "загинув" у ДТП на Херсонщині вдень 9 листопада. Цікаво, що на "концерт до Кобзона" колаборант вирушив того дня, коли Росія заявила, що виводить війська з Херсона.

Традиційно жоден колаборант не помирає відразу. Спершу росЗМІ заголосили про смерть Стрємоусова, потім заявили, що "не все так однозначно", й смерть колаборанта офіційно ще не підтвердили.

Згодом головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо випустив "прощальне" відео. З сумним виразом обличчя (актор з Сальдо дуже поганий) він повідомив, що Стрємоусов таки все. Водночас встановили, що відео записали ще за 2 години до перших повідомлень про "смерть" колаборанта.

Зауважте – ЗМІ повідомили про загибель Стрємоусова: дивіться відео