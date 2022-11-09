Стремоусов не ответил. Очевидно, принимать поздравления с "отрицательным днем рождения" коллаборант не торопится.

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"Очень тревожно", – прокомментировал Стерненко.

Стерненко позвонил Стремусову: смотрите видео

Обратите внимание! Украинцы также отреагировали на "смерть" Стремоусова новой порцией отборных мемов. Коллаборант "полез вперед Сальдо в ад" и уже их не увидит.

Смерть Стремоусова: что знать

Оккупанты сообщили, что Кирилл Стремоусов "погиб" в ДТП на Херсонщине днем 9 ноября. Интересно, что на "концерт в Кобзон" коллаборант отправился в тот день, когда Россия заявила, что выводит войска из Херсона.

Традиционно ни один коллаборант не умирает сразу. Сначала российские СМИ заголосили о смерти Стремоусова, затем заявили, что "не все так однозначно", и смерть коллаборанта официально еще не подтвердили.

Впоследствии главный гауляйтер Херсона Владамир Сальдо выпустил "прощальное" видео. С грустным выражением лица (актер из Сальдо очень плохой) он сообщил, что Стремоусов таки все. В то же время установили, что видео записали еще за 2 часа до первых сообщений о "смерти" коллаборанта.

Заметьте – СМИ сообщили о гибели Стремоусова: смотрите видео