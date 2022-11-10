Российские оккупанты уже сообщили, где и когда похоронят Стремоусова. По информации росСМИ, "похороны" пройдут во временно оккупированном Крыму.
К слову Инсценирование или смертельное ДТП: что известно о "гибели" Стремоусова
Где и когда пройдут "похороны" Стремоусова
Пропагандисты сообщают, что похороны пройдут в Симферополе в пятницу, 11 ноября.
В сети уже успели на это отреагировать. В частности, "похороны" Стремоусова прокомментировал украинский активист Сергей Стерненко. Он намекнул, что зря оккупанты вздумали это делать в оккупированном Крыму.
Стремоусова планируют завтра закопать во временно оккупированном Симферополе. Зря они так. Придется россиянам потом еще труп Стремоусова выкапывать и забирать, когда они и из Крыма будут убегать,
– отметил Стерненко.
Что известно о загадочном ДТП
- 9 ноября росСМИ сообщили, что в ДТП попал представитель российских оккупационных властей в Херсонской области Кирилл Стремоусов. По их информации, он "погиб".
- Они отмечают, что виновником этого ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершившего опасный манёвр. По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.
- Впоследствии смерть коллаборанта подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. По данным EXIF, свой ролик он записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01.
- Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть это может быть инсценировка.
- Вчера 9 ноября в РосСМИ появились первые кадры с места аварии, в которой мог "погибнуть" Стремоусов.
- По словам журналиста и блогера Дениса Казанского, у Стремоусова был бронированный автомобиль. Но даже он не выдержал столкновения, бронированную кабину сорвало с шасси.
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