Российские оккупанты уже сообщили, где и когда похоронят Стремоусова. По информации росСМИ, "похороны" пройдут во временно оккупированном Крыму.

К слову Инсценирование или смертельное ДТП: что известно о "гибели" Стремоусова

Где и когда пройдут "похороны" Стремоусова

Пропагандисты сообщают, что похороны пройдут в Симферополе в пятницу, 11 ноября.

В сети уже успели на это отреагировать. В частности, "похороны" Стремоусова прокомментировал украинский активист Сергей Стерненко. Он намекнул, что зря оккупанты вздумали это делать в оккупированном Крыму.

Стремоусова планируют завтра закопать во временно оккупированном Симферополе. Зря они так. Придется россиянам потом еще труп Стремоусова выкапывать и забирать, когда они и из Крыма будут убегать,

– отметил Стерненко.

Достойно внимания! Сразу после новостей об "ужасном" ДТП при участии Стремоусова Сергей Стерненко решил позвонить по телефону коллаборанту.

Что известно о загадочном ДТП

9 ноября росСМИ сообщили, что в ДТП попал представитель российских оккупационных властей в Херсонской области Кирилл Стремоусов. По их информации, он "погиб".

Они отмечают, что виновником этого ДТП, вероятно, стал водитель грузовика, совершившего опасный манёвр. По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Впоследствии смерть коллаборанта подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. По данным EXIF, свой ролик он записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01.

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть это может быть инсценировка.

Вчера 9 ноября в РосСМИ появились первые кадры с места аварии, в которой мог "погибнуть" Стремоусов.

По словам журналиста и блогера Дениса Казанского, у Стремоусова был бронированный автомобиль. Но даже он не выдержал столкновения, бронированную кабину сорвало с шасси.

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