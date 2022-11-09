Действительно ли ликвидирован коллаборант, или это имитация – пока точно неизвестно. Дело в том, что есть немало деталей, которые могут свидетельствовать о том, что это "подстава". Что известно о "гибели" Стремоусова, рассказывает 24 канал.

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Что произошло

Сегодня после обеда росСМИ сообщили, что в ДТП попал представитель российских оккупационных властей в Херсонской области Кирилл Стремоусов. По их информации, он "погиб".

Как пишут, виновником ДТП, в котором "погиб" Стремоусов, вероятно, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. По словам одного из источников, водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Сальдо о "гибели" Стремоусова

Впоследствии смерть коллаборанта подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил детали гибели – ДТП. Заявил, что тот погиб на территории Херсонской области, двигаясь в попавшем в ДТП автомобиле.

Впрочем, видео он записал за 2 часа до первых сообщений о смерти. По данным EXIF, свой ролик Сальдо записал в 14:01. Однако первые новости о смерти Стремоусова появились только в 16:01.

Это может быть инсценировка

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть, возможна инсценировка.

Пока что не можем ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Это может соответствовать действительности, а может быть инсценировкой,

– пишет он.

Врачи о "гибели" Стремоусова

Минздрав Херсона в своем телеграм-канале также сообщил об инциденте. Сначала заявляли, что его госпитализировали, затем подтвердили смерть.

Согласно их информации, врачи официально подтверждают смерть Стремоусова, а еще заявляют о других двух пострадавших – было столкновение трех машин. В псевдоведомстве принесли соболезнования его родным и близким.

РосСМИ показали первые кадры с места "гибели"

К вечеру 9 ноября в РосСМИ появились первые кадры с места аварии, в которой мог "погибнуть" Стремоусов.

По словам журналиста и блогера Дениса Казанского, у Стремоусова был бронированный автомобиль. Но даже он не выдержал столкновения, бронированную кабину сорвало с шасси.

РосСМИ опубликовали первые кадры с места "гибели" Стремоусова / Фото росСМИ

Кадры с места, где мог "погибнуть" Кирилл Стремоусов / Фото росСМИ

Интересно, что на опубликованных кадрах нигде не видно грузовика, только автомобиль коллаборанта Стремоусова. Конечно, можно предположить, что к этому времени грузовик уже забрали на эвакуаторе, но вряд ли с места аварии забрали бы только его, логично было бы сделать это и с легковым авто. Это действительно похоже на инсценировку.

Ответственность за "смерть" Стремоусова взяло движение "Атеш"

Вечером движение "Атеш" взяло ответственность за "смерть" Стремоусова. Пропагандисты подтвердили, что коллаборант стал "двухсотым" 9 ноября. Пресс-служба движения "Атеш" сообщила в соцсети, что его выслеживали в течение длительного времени. За коллаборантом охотились в Херсоне, Симферополе, Скадовске, а также – на Арабатской стрелке. Стремусова наградили орденом Мужества посмертно Не прошло и суток, а в Кремле уже успели отметить Кирилла Стремоусова – там его называли "заместителем главы администрации Херсонской области".

Так, росСМИ сообщили, что Владимир Путин подписал указ о награждении Стремусова орденом Мужества посмертно.

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