Чи справді ліквідований колаборант, чи це імітація, – наразі достеменно невідомо. Річ у тім, що є чимало деталей, які можуть свідчити про те, що це "підстава". Що відомо про "загибель" Стремоусова, розповідає 24 канал.

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Що сталося

Сьогодні по обіді росЗМІ повідомили, що у ДТП потрапив представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стремоусов. За їх інформацією, він "загинув".

Як пишуть, винуватцем ДТП, в якому "загинув" Стремоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. За словами одного із джерел, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Сальдо про "загибель" Стремоусова

Згодом смерть колаборанта підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. Він уточнив деталі загибелі – таки ДТП. Заявив, що той загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП.

Втім, відео він записав за 2 години до перших повідомлень про смерть. За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.

Це може бути інсценування

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена. Тобто, можливе інсценування.

Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням,

– пише він.

Лікарі про "загибель" Стремоусова

Минздрав Херсонщини у своєму телеграм-каналі також повідомив про інцидент. Спочатку заявляли, що його госпіталізували, а потім підтвердили смерть.

Згідно з їх інформацією, лікарі офіційно підтверджують смерть Стремоусова, а ще заявляють про інших двох постраждалих – було зіткнення трьох машин. У псевдовідомстві принесли співчуття його рідним та близьким.

РосЗМІ показали перші кадри з місця "загибелі"

Надвечір 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стремоусов.

За словами журналіста і блогера Дениса Казанського, у Стремоусова був броньований автомобіль. Але навіть він не витримав зіткнення, броньовану кабіну зірвало з шасі.

РосЗМІ опублікували перші кадри з місця "загибелі" Стремоусова / Фото росЗМІ

Кадри з місця, де міг "загинути" Кирило Стремоусов / Фото росЗМІ

Цікаво, що на опублікованих кадрах ніде не видно вантажівки, лише автівка колаборанта Стремоусова. Звісно, можна припустити, що до цього часу вантажівку вже забрали на евакуаторі, але навряд з місця аварії забрали б тільки її, логічно було б зробити це й з легковим авто. Тож це дійсно схоже на інсценування.

Відповідальність за "смерть" Стремоусова взяв рух "Атеш"

Ввечері рух "Атеш" взяв відповідальність за "смерть" Стремоусова. Пропагандисти підтвердили, що колаборант став "двохсотим" 9 листопада. Пресслужба руху "Атеш" повідомила у соцмережі, що його вистежували упродовж тривалого часу. За колаборантом полювали у Херсоні, Сімферополі, Скадовську, а також – на Арабатській стрілці.

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