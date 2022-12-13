Про це на своєму ютуб-каналі розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Він наголошує, що ціль захопити Бахмут важлива не для військової стратегії, а для політичної.

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Жданов переконаний, якщо Росія візьме Бахмут, вона опиниться в справжньому тупикові. Російські військові і командування все розуміють, однак цього не усвідомлюють в Кремлі.

Путін продовжує говорити, що все йде за планом і продовжує наполягати на перемогах. Йому потрібна перемога за будь-яку ціну,

– зазначив Жданов.

Ціна перемоги не цікавить

За словами військового, росіяни не зважають на ціну перемоги та втрати в Бахмуті. А якщо вони візьмуть місто, в чому Жданов дуже сумнівається, виставлять цю перемогу не меншою, ніж взяття Берліна в 1945 році.

Такими перемогами, як сказав Жданов, Путін намагається підняти моральний дух народу і запустити нову хвилю мобілізації. Він хоче погнати свій електорат на фронт, мовляв, ми вже перемагаємо, вперед на кулемети.

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Мобілізація в Росії

Жданов згадав інформацію від української розвідки згідно з якою мобілізованих, які не потрапили до вагнерівців цілими загонами знімають з фронту. Вони йдуть в тил і пишуть відмови воювати.

А генералів палками погнали на фронт розказувати "за нами Москва, ні кроку назад",

– зазначив військовий.

Жданов акцентував на тому, що з військової точки зору це самовбивство, повний абсурд, але з боку політичного – Владіміру Путіну все одно скільки росіян уб'ють. Втрата 100 тисяч солдатів його не хвилює, він усіх запевняє у 25-мільйонному мобілізаційному резерві Росії. Однак західна розвідка каже, що він складає всього 16 – 17 мільйонів осіб.

"Як Зеєловські висоти вони перейшли по трупах і кістках, так планують і зараз", – додав полковник.

Нині, за словами Жданова, російська мобілізаційна машина помітно буксує. Росія вже привозить арештантів із Далекого Сходу. В мережі з'явилося відео, на якому з автозаків засуджених перевантажують до транспортного ІЛу-76, який із Сибіру полетить в сторону України.

Це той єдиний ресурс, який вони ще можуть більш-менш використовувати,

– резюмував експерт.

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