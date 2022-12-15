У розвідці пояснили логіку ворога. Путінський режим завжди мав фетиш до дат, нічого не змінилось і зараз – окупанти мають звичку найлютіше обстрілювати наші мирні міста у конкретні дні.
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Тому що в цієї імперії зла є своя логіка. Ми бачимо, що удари можуть бути пов'язані з датами або подіями, наприклад, засідання ООН… можуть бути у понеділок, середу або четвер… А можуть бути не пов'язані, а обрані за якоюсь іншою логікою, зокрема, військовою чи внутрішньополітичною на території Росії,
— сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
Розслаблятись не можна: ризики нових ударів
Водночас він наголосив, що не варто прив'язуватися до будь-яких дат або календарів, намагаючись з'ясувати, в який день Росія вирішить ударити ракетами, а бути готовими.
Путін не приховує свого наміру бити й далі по українській енергетичній системі. Це терористичні атаки. Україна готується до цього і шляхом посилення ППО та посилення енергетичної безпеки. Ми маємо бути готові, підстав розслаблятися немає,
– наголосив Юсов.
Чи має Росія достатньо ракет для наступних атак: головне
- У Повітряних силах пояснили, що попри те, що ворожа авіація розосереджена через "бавовну" на російських авіабазах, це не означає, що загрози масованого удару немає.
- За даними української розвідки, у противника ще є ракети на 3 – 5 хвиль масованого обстрілу. Крім того, попри західні санкції, Росія продовжує виробляти високоточні ракети.
- Попередня масована ракетна атака 5 грудня закінчилась частковим знеструмленням певних регіонів та проблемами в критичній інфраструктурі. Тоді ворог випустив по Україні близько 70 ракет.