На засіданні "Рамштайн" головувала Великобританія, а не США, як зазвичай, через зміну політики країни з приходом до влади Дональда Трампа. Про це розповів ведучий 24 Каналу Даніель Ткіє, який перебуває в Брюсселі.

Важливо Умєров розпочав офіційні зустрічі на полях "Рамштайну", зокрема з головою Пентагону Гегсетом

НАТО продовжить надавати допомогу Україні

"Зараз є невизначеність щодо того, чи готові США продовжувати надавати військову допомогу Україні, тому Велика Британія взяла на себе лідерство в цьому питанні. Проте Гегсет був присутній на засіданні у форматі "Рамштайн" та навіть зробив декілька заяв", – наголосив Ткіє.

Глава Пентагону, зокрема, заявив, що готовий підтримати суверенітет України. Команда Трампа хоче процвітання України, але виступають за якнайшвидше завершення війни шляхом проведення перемовин.

Крім цього, Гегсет зазначив, що саме європейські країни мають ввести війська до України у разі досягнення угоди про припинення вогню і відігравати в цьому ключову роль. Водночас американські війська не будуть введені. Також 5 стаття статуту НАТО не буде поширюватись на ті війська, які можуть бути розміщені на території нашої країни.

Проте іншу позицію посів генеральний секретар НАТО Марк Рютте та європейські союзники, які наразі скептично дивляться на можливість мирного врегулювання, поки залишається складною ситуація на полі бою,

– сказав ведучий.

Марк Рютте зазначив, що насамперед необхідно покращити саме ситуацію на полі бою, щоб Україна могла вести перемовини з позиції сили. Тому Альянс продовжить надавати військову допомогу.

Щодо допомоги з боку Сполучених Штатів, то зараз ведуться конкретні дискусії, в якому форматі вона може продовжуватися, – відзначив він.

У західних ЗМІ з'явилась інформація, що така допомога може надходити завдяки європейським країнам. Європа буде купляти зброю у США і вони відправлятимуть її до України. Це було б вигідно американському оборонно-промисловому комплексу і з цим погоджується Трамп.

Ще один варіант – це використання російських заморожених активів для закупівлі озброєння.