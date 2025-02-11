Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду". Крім того, Гегсет зауважив, що президент США Дональд Трамп сподівається на швидке укладення мирної угоди.

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Чи відправлять США свої війська в Україну

Міністра оборони США запитали, чи буде нова адміністрація готова направити американські війська в Україну, зокрема для моніторингу постачання зброї.

Ми не надсилаємо американські війська в Україну,

– наголосив Гегсет.

Він також підкреслив, що президент Трамп підтримує ідею швидкого укладення угоди для завершення російсько-української війни.