Адміністрація Трампа розглядає варіант фінансування зброї для України за рахунок Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп заявив, що Україна згодна на угоду про обмін мінералів на допомогу

Як США спонукатимуть Європу озброювати Україну

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість залучення європейських союзників до фінансування закупівель американської зброї для України перед ймовірними мирними переговорами з Москвою. Такий крок може суттєво зміцнити позиції Києва на переговорах.

Якщо цей план буде офіційно ухвалений, він може стати своєрідним сигналом підтримки для українського керівництва, яке побоюється, що Трамп може обмежити військову допомогу.

За даними джерел, американські посадовці, зокрема посол Трампа в Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, планують обговорити цю ініціативу під час Мюнхенської конференції з безпеки цього тижня.

Це лише один із варіантів, який розглядає адміністрація США, щоб продовжити постачання озброєнь Києву без значних витрат для американського бюджету.

У розмові з Reuters Келлог не підтвердив цей план, але зазначив:

США завжди люблять продавати зброю, вироблену в Америці, тому що це зміцнює нашу економіку.

Існує багато варіантів. Зараз все в грі. Не обов'язково, що в найближчі 24 години щось зміниться,

– заявив Келлог.

Водночас раніше ухвалені постачання зброї, затверджені адміністрацією Джо Байдена, ще тривають.

Вашингтон також очікує, що Європа активніше долучиться до підтримки України.

Я думаю, що основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні взяти на себе відповідальність за цей конфлікт,

– сказав радник із національної безпеки США Майк Волц в інтерв'ю NBC News.

Наразі незрозуміло, чи європейські країни купуватимуть американське озброєння через комерційні контракти, чи постачання відбуватимуться напряму з арсеналів США. Деякі контракти можуть розтягнутися на роки.

Уряди США та Європи обговорюють таку схему як можливий механізм, що дозволить Вашингтону підтримувати Україну, не витрачаючи кошти американських платників податків. Минулого місяця генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Європа готова фінансувати закупівлю американської зброї для України.