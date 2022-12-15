В разведке объяснили логику врага. Путинский режим всегда имел фетиш к датам, ничего не изменилось и сейчас – оккупанты имеют привычку яростно обстреливать наши мирные города в конкретные дни.

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Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседание ООН… могут быть в понедельник, среду или четверг… А могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике, в частности, военной или внутриполитической на территории России,

– сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Расслабляться нельзя: риски новых ударов

В то же время он подчеркнул, что не стоит привязываться к каким-либо датам или календарям, пытаясь выяснить, в какой день Россия решит ударить ракетами, а быть готовыми.

Путин не скрывает своего намерения бить и дальше по украинской энергетической системе. Это террористические атаки. Украина готовится к этому путем усиления ПВО и усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет,

– подчеркнул Юсов.

Есть ли у России достаточно ракет для следующих атак: главное