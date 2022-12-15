В разведке объяснили логику врага. Путинский режим всегда имел фетиш к датам, ничего не изменилось и сейчас – оккупанты имеют привычку яростно обстреливать наши мирные города в конкретные дни.
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Потому что у этой империи зла есть своя логика. Мы видим, что удары могут быть связаны с датами или событиями, например, заседание ООН… могут быть в понедельник, среду или четверг… А могут быть не связаны, а выбраны по какой-то другой логике, в частности, военной или внутриполитической на территории России,
– сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Расслабляться нельзя: риски новых ударов
В то же время он подчеркнул, что не стоит привязываться к каким-либо датам или календарям, пытаясь выяснить, в какой день Россия решит ударить ракетами, а быть готовыми.
Путин не скрывает своего намерения бить и дальше по украинской энергетической системе. Это террористические атаки. Украина готовится к этому путем усиления ПВО и усиления энергетической безопасности. Мы должны быть готовы, оснований расслабляться нет,
– подчеркнул Юсов.
Есть ли у России достаточно ракет для следующих атак: главное
- В Воздушных силах объяснили, что, несмотря на то, что вражеская авиация рассредоточена из-за "хлопка" на российских авиабазах, это не означает, что угрозы массированного удара нет.
- По данным украинской разведки, у противника еще есть ракеты на 3 – 5 волн массированного обстрела. Кроме того, несмотря на западные санкции, Россия продолжает производить высокоточные ракеты.
- Предыдущая массированная ракетная атака 5 декабря закончилась частичным обесточиванием регионов и проблемами в критической инфраструктуре. Тогда враг выпустил по Украине около 70 ракет.