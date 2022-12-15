Бавовна посетила гостиницу "Немо". На видео и фото видно, что в доме сорвана крыша, выбиты стекла и окна на всех этажах, нет двери и части лестницы.

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Был отель – нет отеля

Отель расположен в 1,5 километре от набережной Железного Порта. Отмечают, что именно там проживали сотрудники ФСБ.

Временно оккупированный Железный Порт, был отель – нет отеля. Сообщается, что там любили проживать фсбешники,

– говорится в заявлении Братчука.

Как сейчас выглядит отель: смотрите видео

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что номер в гостинице, где жили оккупанты, до войны стоил около двух тысяч гривен в сутки.

Он утверждает, что там был размещен руководящий состав российских подразделений. "Вчера взрывы прогремели в Скадовске и поселке Лазурное на оккупированной территории Херсонщины", – добавил журналист.

Отметим, что ситуацию не комментировали ни украинская, ни российская стороны.

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