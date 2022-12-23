Свои действия оправдали так называемым "утеплением" многоэтажки. Интересно, что это единственный дом, который россияне взялись утеплять. Об этом 24 канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Когда россияне поняли, что это не девочка с мишкой, как говорили, а Милана, и что она символизирует, они его уничтожили. Вывесили баннер, что это "подарок от Санкт-Петербурга Мариуполю". Мы видим, что Санкт-Петербург дарит Мариуполю только руины и уничтожение культуры,

– подчеркивает советник мэра Мариуполя.

Мурал "Милана" в Мариуполе / До и после

"Города-собратья"

По словам Андрющенко, Мариуполь и Санкт-Петербург признали "городами-собратьями". Кремлевский диктатор Владимир Путин сразу возложил бремя восстановления на губернатора Ленинградской области Александра Беглова. Там до сих пор разгорается очередной скандал, добавляет советник, ведь только за первое полугодие Санкт-Петербург направил в Мариуполь 100 миллионов рублей.

"Это действительно большие деньги, но толку от этого мало. Мы понимаем, что большую часть они в конце концов разворовали", – утверждает советник главы Мариуполя.

Ранее в городе работали подрядчики из Санкт-Петербурга, говорит Андрющенко, но затем часть из них посадили за хищение. Сейчас они вернулись и очень активно трудятся.

"Два сердца" – инсталляция из AliExpress в полмиллиона каждая, стоящая как в Мариуполе, так и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге", – отметил Андрющенко.

Он отмечает, что Мариуполь стал визитной карточкой Беглова. Он постоянно пиарится на городе, приезжает туда и посещает всевозможные стройки.

оккупанты сносят драмтеатр