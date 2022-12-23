Свои действия оправдали так называемым "утеплением" многоэтажки. Интересно, что это единственный дом, который россияне взялись утеплять. Об этом 24 канала сказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Обратите внимание Хоронят преступления: оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе
Когда россияне поняли, что это не девочка с мишкой, как говорили, а Милана, и что она символизирует, они его уничтожили. Вывесили баннер, что это "подарок от Санкт-Петербурга Мариуполю". Мы видим, что Санкт-Петербург дарит Мариуполю только руины и уничтожение культуры,
– подчеркивает советник мэра Мариуполя.
Мурал "Милана" в Мариуполе / До и после
"Города-собратья"
По словам Андрющенко, Мариуполь и Санкт-Петербург признали "городами-собратьями". Кремлевский диктатор Владимир Путин сразу возложил бремя восстановления на губернатора Ленинградской области Александра Беглова. Там до сих пор разгорается очередной скандал, добавляет советник, ведь только за первое полугодие Санкт-Петербург направил в Мариуполь 100 миллионов рублей.
"Это действительно большие деньги, но толку от этого мало. Мы понимаем, что большую часть они в конце концов разворовали", – утверждает советник главы Мариуполя.
Ранее в городе работали подрядчики из Санкт-Петербурга, говорит Андрющенко, но затем часть из них посадили за хищение. Сейчас они вернулись и очень активно трудятся.
"Два сердца" – инсталляция из AliExpress в полмиллиона каждая, стоящая как в Мариуполе, так и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге", – отметил Андрющенко.
Он отмечает, что Мариуполь стал визитной карточкой Беглова. Он постоянно пиарится на городе, приезжает туда и посещает всевозможные стройки.
оккупанты сносят драмтеатр
- Россияне продолжают уничтожать доказательства своих военных преступлений на временно оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе они начали сносить драмтеатр.
- 16 марта захватчики сбросили на него сверхмощную авиабомбу. В то время в здании скрывались гражданские, которые в результате действий захватчиков потеряли жилье и средства к существованию.
- Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил информацию о сносе здания. "Пока Мариуполь в экзилие думает о культурной деоккупации, в Мариуполе оккупанты снесли половину Драматического театра. Просто снесли вдребезги. Так уже через два дня от него не останется даже физического воспоминания. Мр*зи. Ярость. Просто ярость", – заявил чиновник.