Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя – сообщил новость 7 января. Он добавил, что мариупольское сопротивление поздравляет Украину с Рождеством.

Обратите внимание Стрельба между оккупантами происходит постоянно, – Андрющенко сказал, кого убили

И к хорошим новостям. В Мариуполе срезали российскую тряпку на главной площади Свободы. Снова. Мариупольское Сопротивление поздравляет с Рождеством Украину и говорит, что в р*сне в городе что-то с лицом,

– заявил Андрющенко.

Украина обязательно вернет все временно оккупированные города и села. К ним вернется украинский флаг и безопасность для всех жителей.

СМИ опубликовали шокирующие данные о Мариуполе