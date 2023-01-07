Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – повідомив новину 7 січня. Він додав, що маріупольський спротив вітає Україну з Різдвом.
Зверніть увагу Стрілянина між окупантами відбувається постійно, – Андрющенко сказав, кого вбили
І до хороших новин. У Маріуполі зрізали російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов. Маріупольский Спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в р*сні в місті щось з обличчям,
– заявив Андрющенко.
ЗМІ опублікували дані про Маріуполь, які шокують
- В AP заявили, що у тимчасово окупованому Маріуполі виявили понад 10 тисяч нових могил. У самому місті та на його околицях їх – понад 10 тисяч.
- Більшість нових могил розташовані на кладовищі "Старий Крим". Про це свідчать супутникових фото, які зробили від початку березня до грудня 2022 року.
- Деякі з могил – позначені не одним номером. Це потенційно свідчить, що у них можуть бути поховані декілька людей.