Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя – повідомив новину 7 січня. Він додав, що маріупольський спротив вітає Україну з Різдвом.

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І до хороших новин. У Маріуполі зрізали російську ганчірку на головній площі Свободи. Знов. Маріупольский Спротив вітає з Різдвом Україну та каже, що в р*сні в місті щось з обличчям,

– заявив Андрющенко.

Україна неодмінно поверне усі тимчасово окуповані міста та села. До них повернеться український прапор та безпека для усіх жителів.

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