Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко. Он также распространил фотографию из оккупированного города.
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Против мариупольцев
Во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются русские военные, появилась надпись "Слава ВСУ".
Кальмиусский район. Стена казармы русских. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь,
– написал Андрущенко.
Надпись в Мариуполе на стене казармы оккупантов / Фото с телеграммы Андрущенко
Что происходит в оккупированном городе
- Во временно оккупированном городе находится более 30 тысяч россиян. Захватчики готовят у города оборонительные линии. Мариуполь наполнен не только строителями из России, но и кадыровцами и бурятами.
- В сторону Донецка и Запорожья идут огромные вражеские колонны, наполненные оружием и мобилизованными.
- Пока известно о трех огромных полосах обороны, которые оккупанты возводят по трем направлениям. В частности, в Запорожском, Донецком и Мелитопольском. Захватчики роют рвы, устанавливают так называемые "зубы драконы". За ними строят новые здания.
- В Мариуполе оккупационные власти начали выдавать ордера с заключением договоров аренды на эвакуируемые квартиры мариупольцев. "Задекларированные намерения по официальному мародерству Россией стали реальностью", - отметил советник городского головы Петр Андрющенко.
- 7 января, с главной площади Мариуполя исчез русский флаг. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, таким образом мариупольское сопротивление поздравило Украину с Рождеством.
- Также недавно над Мариуполем прямо в небе. вспыхнул российский самолет. Также на улицах города заметили колонну из двух систем ПВО С-300, 10 тягачей, два на вид гражданских грузовика в сопровождении полиции. Они ехали в направлении Мариуполь – Мангуш – Бердянское направление.