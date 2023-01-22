Об этом сообщил советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко. Он также распространил фотографию из оккупированного города.

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Против мариупольцев

Во временно захваченном Мариуполе на стене казармы, где располагаются русские военные, появилась надпись "Слава ВСУ".

Кальмиусский район. Стена казармы русских. Мариупольцы напомнили, кого действительно ждет и кому верит украинский Мариуполь,

– написал Андрущенко.



Надпись в Мариуполе на стене казармы оккупантов / Фото с телеграммы Андрущенко

Что происходит в оккупированном городе