Об обучении сил противовоздушной обороны говорится в сообщении российского минобороны. В Москве говорят, что привлекли к учениям более 30 единиц техники и 150 человек.

Интересно В Москве нервничают: вокруг Кремля установили уже три комплекса ПВО "Панцирь-С1"

Что там заявляет Москва

Российское минобороны сообщило о проведении учений сил противовоздушной обороны в Московской области. В Москве говорят, что на учениях расчеты зенитных ракетных систем С-300 учились отбивать воздушные атаки на важные военные, промышленные и административные объекты.

Напомним, что на днях в Москве начали устанавливать системы ПВО на крышах админпостроек и вокруг столицы. В частности, системы "Панцирь-С1" уже заметили на крышах трех админпостроек:

минобороны на Фрунзенской набережной;

в Тетеринском переулке;

ГУ МВД на Петровке, 38

Все эти системы покрывают Кремль.

О чем свидетельствует эпопея из ПВО в Москве

Украинцев изрядно насмешило установление Россией систем ПВО в Москве, учитывая самоуверенность страны-агрессорки в начале полномасштабного вторжения и ее планы захватить Киев за 3 дня. Плавно этот план превратился в установление ПВО в Москве на 11 месяц полномасштабной войны. Однако, стоит отметить, что это не свидетельство поражения оккупантов, война продолжается и мы должны продолжать поддерживать украинскую армию. Несмотря на высмеивание врага, мы должны понимать, что для победы нам нужно еще приложить много усилий.

Эксперты проанализировали ситуацию в Москве. по данным источников Bloomberg, оккупанты принялись устанавливать системы ПВО в Москве из-за страха перед украинскими беспилотниками учитывая, что "хлопок", в котором Кремль именно обвиняет Украину, досталась уже Рязани, что в 200 километрах от столицы врага. Здесь также важно то, что по словам экспертов, системы "Панцирь С-1" как раз больше подходят для противодействия беспилотникам.

Однако американский Институт изучения войны заявлений, что в России стремятся создать информационные условия для того, чтобы подготовить россиян к "затяжной войне" в Украине. По мнению ISW, системы ПВО на крышах домов и админзданий могут быть очередной попыткой осветить Украину как угрожающую России и стать элементом вышеупомянутой подготовки.