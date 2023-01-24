Коли маленька дівчинка прокинулась після наркозу, то одразу почала питати, де її мама. Але мами малечі вже не було в живих.

Зверніть увагу "Пташка" не встигла сказати коханому, що згодна вийти за нього заміж: чому вона зволікала

"Пташка" розповіла про розмову з дівчинкою у Маріуполі

Як виявилось, маму пораненої дівчинки розірвав російський снаряд прямо на очах дитини.

Приносять цю дитину. У неї операція була на нозі. Град пошкодив їй ногу. З нею була тітка. Я питаю, де її батьки. Тітка сидить у сльозах і поки дитина відходить від наркозу каже: "Її мама – моя сестра. На очах дочки її розірвало градом. Просто на дрібні частинки,

– розповіла "Пташка".

За словами захисниці, коли дівчинка прийшла до тями, то "Пташці" довелося заспокоювати дитину. Малеча просила врятувати усіх від російських загарбників.

"Це запам'яталося мені на все життя. Я кажу: "Не хвилюйся. Я українська військова. Ми вас захистимо. Ми ніколи вас не залишимо, ми вам допоможемо". Дитина 12-ти років, яка каже: "Де моя мама?", я її заспокоюю словами, що все буде добре. А вона мені каже: "Для чого вони сюди прийшли? Навіщо вони нас вбивають? Будь ласка, врятуйте нас. Ми не хочемо, щоб вони тут були". Почувши це від дитини, як можна сказати, що ситуація неоднозначна?" – розповіла "Пташка".

"Пташка" показала відео з нареченим, який загинув на війні

Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поділилась історією особистої втрати. Вона показала на відео коханого, який загинув на війні.

"Пташка" пройшла Маріуполь, "Азовсталь" та полон. Вона зізналась, наречений показав їй, що таке справжнє кохання, вірність і побратимство. Він був справжнім воїном, напарником та другом.

Катерина наголосила, що хлопець не любив, коли вона плаче, тому вона бореться за двох.