Об этом для 24 Канала рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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"Многие из коллаборантов сидят на чемоданах и ждут момента выезжать. Например, главный врач одного из медучреждений ищет себе какую-то районную больницу в России", – отметил Забавин.

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Выгнали мэра-коллаборанта

По словам депутата, в Мариуполе уже начали выгонять коллаборантов с должностей в оккупационных властях. В частности, на днях сняли алкозависимого псевдомера Иващенко. Это депутат от ОПЗЖ, предавший Украину и ставший якобы мэром Мариуполя. Забавин отметил, что у Иващенко сомнительные интеллектуальные способности.

Он свою роль исполнил и теперь просто куда-нибудь исчезнет. Россияне будут защищать всех коллаборантов и поставят своих на все ключевые должности в Мариуполе. Я еще весной говорил, что срок годности коллаборантов очень ограничен. Это показала и ситуация в Херсонской области. То же будет и в Мариуполе, – рассказал Забавин.

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