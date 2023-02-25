Об этом для 24 Канала рассказал экономист Олег Пендзин. Он отметил, что Россия пытается расколоть антироссийскую коалицию, чтобы не дать Украине получить помощь.

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"Россия хочет вести войну на истощение. Было достаточно много западных политиков, которые симпатизировали России. Они получали деньги из "Газпрома". Это политики, которые были в наблюдательных советах российских компаний. Однако посмотрите, как быстро россияне все теряют", – отметил Пендзин. .

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Какие запреты приняли

По словам экономиста, одним из требований принятого десятого пакета санкций, введенного 24 февраля, является запрет европейцам входить в наблюдательные советы. Также он запретил россиянам трудоустроиться в компании критической инфраструктуры Евросоюза.

То есть, даже эти вещи отслеживают и контролируют. Десятый пакет санкций очень жестко ограничивает последние окна возможностей обхода санкций, который россияне искали через третьи страны, подставные компании, Индию или Китай, Турцию. Сегодня Евросоюз десятым пакетом жестко перекрывает даже те условные возможности обхода санкционной политики, которые были введены в предыдущие девять пакетов, – подчеркнул Пендзин.

Особенности нового пакета санкций

Экономист подытожил, что десятый пакет пытается избавиться от проблем, возникающих после введения предыдущих девяти. То есть основная цель – создание условий, при которых санкционные ограничения обойти будет почти невозможно.

"Вводят дополнительные ограничения на 4 российских банка, для российских пропагандистов, попадание в Россию товаров двойного назначения. Десятый пакет органически дополняет предыдущие санкционные пакеты", – добавил Пендзин.