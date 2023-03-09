По предварительным данным, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. Об этом сообщили в КГВА.

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Враг выпустил практически все типы своего воздушного вооружения

Тревога в столице звучала почти 7 часов. За это время россияне выпустили практически все типы своего воздушного вооружения – от "Shahed" и до всего наименования крылатых ракет. Благодаря работе нашей ПВО удары крылатыми ракетами и беспилотниками по Киеву не допущены.

Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры. Все службы работают на месте. Ликвидация последствий продолжается,

– сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В настоящее время в Киеве действуют частичные экстренные отключения электроэнергии. В Святошинском районе обломками ракеты ранены два человека. Им уже оказывают медицинскую помощь. Кроме того, остатки ракеты повредили автомобили. Информация уточняется, отметили в КГВА.

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Кратко о последствиях массированной атаки россиян