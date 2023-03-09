Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Святошинском районе Киева. Раньше их слышали в Голосеевском.
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В то же время Кличко напомнил, что по состоянию на 07:30 воздушная тревога продолжается, поэтому стоит оставаться в укрытии.
Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на месте. Горят авто во дворе одного из жилых домов,
– подчеркнул мэр Киева.
В Киевской ОВА отметили, что по состоянию на утро 9 марта силы противовоздушной обороны продолжают работать. Там попросили сохранять информационную тишину: ничего не фиксировать и не выкладывать в сеть.
Что известно о пострадавших
По его словам, известно о по меньшей мере трех пострадавших в Святошинском районе. Медики оказали двум людям помощь на месте, а впоследствии решили госпитализировать.
Массированный ракетный удар 9 марта: главное
- Ночью 9 марта по всей стране раздалась воздушная тревога, после которой начали появляться сообщения о взрывах.
- Неспокойно было в ряде регионов, в частности, в Киеве, Днепре, Одессе и Житомире. В ряде регионов ввели экстренные отключения света из-за ракетной атаки.