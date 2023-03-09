Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Святошинском районе Киева. Раньше их слышали в Голосеевском.

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В то же время Кличко напомнил, что по состоянию на 07:30 воздушная тревога продолжается, поэтому стоит оставаться в укрытии.

Еще один взрыв в столице. Святошинский район. Все службы направляются на месте. Горят авто во дворе одного из жилых домов,

– подчеркнул мэр Киева.

В Киевской ОВА отметили, что по состоянию на утро 9 марта силы противовоздушной обороны продолжают работать. Там попросили сохранять информационную тишину: ничего не фиксировать и не выкладывать в сеть.

Что известно о пострадавших

По его словам, известно о по меньшей мере трех пострадавших в Святошинском районе. Медики оказали двум людям помощь на месте, а впоследствии решили госпитализировать.

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