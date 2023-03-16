Эти ракеты выпускают из самолетов МиГ-31К. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Обратите внимание Почему ПВО иногда сложнее сбить дрон, чем ракету

Что известно о новейших ракетах России

По словам Игната, гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" применяется из самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

До недавнего времени их применение носило разовый характер, но недавний залп из 6 ракет (Россия выпустила 6 "Кинжалов" ночью 9 марта – 24 Канал) подтверждает истинную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Какие еще ракеты сложно сбивать ПВО

Игнат отметил, что также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности – так сказать, низшего, тактического звена. Но они в большинстве своем несут угрозу только вблизи линии боевого столкновения.

"Мы об этом все честно говорим, чтобы бесполезно не внушать какую-то надежду. Мы не Россия и не можем врать собственному народу", – подчеркнул полковник.

Важно! 9 марта российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Был произведен 81 пуск ракет разного базирования.

ЗРК, которыми Украина может защититься от "Кинжалов"

Недавно полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что системы Patriot и SAMP/T могут сбивать "Кинжалы". Здесь вопрос только в дальности обнаружения и уничтожения. Радиус действия таких зенитно-ракетных комплексов составляет ориентировочно от 35 до 45 километров.

"Поэтому чтобы прикрыться от "Кинжалов" нам нужно много таких комплексов. Здесь вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они нам их передать. И Patriot, и SAMP/T", – заявил Свитан.

Кроме того, еще один мощный противоракетный комплекс есть в Израиле – "Хец". Военный эксперт заявил, что пока мы его не получим, но это может быть направление работы украинского МИД.