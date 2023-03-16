Эти ракеты выпускают из самолетов МиГ-31К. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Обратите внимание Почему ПВО иногда сложнее сбить дрон, чем ракету
Что известно о новейших ракетах России
По словам Игната, гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал" применяется из самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.
До недавнего времени их применение носило разовый характер, но недавний залп из 6 ракет (Россия выпустила 6 "Кинжалов" ночью 9 марта – 24 Канал) подтверждает истинную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
Какие еще ракеты сложно сбивать ПВО
Игнат отметил, что также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности – так сказать, низшего, тактического звена. Но они в большинстве своем несут угрозу только вблизи линии боевого столкновения.
"Мы об этом все честно говорим, чтобы бесполезно не внушать какую-то надежду. Мы не Россия и не можем врать собственному народу", – подчеркнул полковник.
ЗРК, которыми Украина может защититься от "Кинжалов"
Недавно полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал, что системы Patriot и SAMP/T могут сбивать "Кинжалы". Здесь вопрос только в дальности обнаружения и уничтожения. Радиус действия таких зенитно-ракетных комплексов составляет ориентировочно от 35 до 45 километров.
"Поэтому чтобы прикрыться от "Кинжалов" нам нужно много таких комплексов. Здесь вопрос уже к нашим партнерам – смогут ли они нам их передать. И Patriot, и SAMP/T", – заявил Свитан.
Кроме того, еще один мощный противоракетный комплекс есть в Израиле – "Хец". Военный эксперт заявил, что пока мы его не получим, но это может быть направление работы украинского МИД.