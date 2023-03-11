Тогда защитникам Украины удалось сбить 4 из 8 вражеских БпЛА. Как неоднократно представители сил ПВО заявляли, иногда дроны сбить труднее, чем ракеты. В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему это так, сообщает 24 Канал.
Достойно внимания Новая угроза с неба: чем опасны Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 и как Россия их получила
Важный размер воздушной цели
Он подчеркнул, что условно так утверждать можно. Все – из-за размера воздушной цели.
Каждая цель имеет эффективную отражающую поверхность. Чем больше цель, тем лучше ее видно радиолокационно,
– сказал Юрий Игнат.
Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что есть разные типы БПЛА. И сложность в том, что они менее заметны, если сравнивать с ракетами. Взамен ракета – более скоростная.
Следовательно, сложность сбития воздушной цели зависит от условий и складывающейся обстановки.
"Шахиды" маскируют
Ранее Юрий Игнат также отмечал, что россияне во время атак маскируют свои БПЛА, чтобы их труднее было сбивать украинским силам ПВО. В частности, запускают их над руслом Днепра.
Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным, – и ракеты, и "Шахиды", чтобы могли пролетать и достигать своих целей.
– отметил Юрий Игнат.
Однако эти методы российских захватчиков уже отработали украинские военные. Именно поэтому наше ПВО сбивает большинство иранских дронов, которые для атак используют противники.
Последние атаки дронами-камикадзе: коротко
- В ночь на 9 марта дроны-камикадзе Россия запустила, в частности, по Житомирщине и попала по критической инфраструктуре. Вследствие этого в Житомире не было света и воды в большинстве домов.
- Незадолго до этого, 6 марта, "Шахиды" также ночью атаковали и Запорожье. Тогда сотрудники полиции зафиксировали попадание "Шахида" возле одного из домов частного сектора, в результате чего в зоне поражения оказались жители 24 частных домов. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
- При этом в Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что российские военные начали активно запускать дроны-камикадзе именно с Северного направления. Юрий Игнат объяснил, что это делается из-за меньшего расстояния до целей оккупантов.