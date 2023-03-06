В зоне поражения оказались жители 24 частных домов. После эвакуации взрывотехники и пиротехники провели необходимые взрывные работы.
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Россияне снова атаковали Запорожье
Ночью 6 марта российские военные нанесли 4 удара дронами Shahed 136 по территории Запорожья и Запорожского района. Один из вражеских беспилотников упал в жилом квартале Днепровского района на придомовой территории.
В результате падения детонация боевой части не произошла. Обошлось без человеческих жертв,
– рассказали в полиции.
Для проведения взрывотехнических работ полицейские и спасатели эвакуировали 48 местных жителей, оказавшихся в зоне потенциального поражения, двое из которых – маломобильные пенсионеры.
Опасный боеприпас на месте происшествия уничтожен взрывотехниками УВТС ГУНП в Запорожской области. Попадание других трех дронов-камикадзе зафиксировали на территории Запорожского района. Правоохранители задокументировали последствия вражеской атаки.
Смотрите фото с места происшествия / Фото полиции Запорожской области, Офиса генпрокурора
В Офисе генпрокурора отметили, что при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры началось досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 6 марта 2023 около 00:40 военные РФ атаковали Запорожье и его пригород дронами. По результатам целевого поражения объектов инфраструктуры повреждено имущество одного из местных обществ и придомовую территорию частного домовладения", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Запорожской области.
Россияне атаковали Запорожье: видео
Кратко об обстреле жилого дома в Запорожье
- Российские оккупанты ночью 2 марта нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в многоэтажное здание. Россияне ударили ракетами С-300.
- Вражеская ракета попала прямо в пятиэтажку. Вследствие этого часть здания рухнула.
- Кроме разрушенного дома пострадали еще 15 многоэтажек. У них выбило окна и повредились балконы.
- В ГСЧС сообщили, что количество погибших в результате ракетного удара возросло. По состоянию на утро 6 марта известно о 12 людях, чьи жизни унесли российские военные, а еще 5 – пропали без вести.