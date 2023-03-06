В зоні ураження опинились жителі 24 приватних будинків. Після їхньої евакуації вибухотехніки та піротехніки провели необхідні підривні роботи.
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Росіяни знову атакували Запоріжжя
Вночі 6 березня російські військові завдали 4 ударів дронами Shahed 136 по території Запоріжжя та Запорізького району. Один з ворожих безпілотників впав у житловому кварталі Дніпровського району на прибудинковій території.
Внаслідок падіння детонація бойової частини не відбулась. Обійшлося без людських жертв,
– розповіли у поліції.
Для проведення вибухотехнічних робіт поліцейські та рятувальники евакуювали 48 місцевих мешканців, які опинилися у зоні потенційного ураження, двоє з яких – маломобільні люди похилого віку.
Небезпечний боєприпас на місці події знищили вибухотехніки УВТС ГУНП в Запорізькій області. Влучання інших трьох дронів-камікадзе зафіксували на території Запорізького району. Правоохоронці задокументували наслідки ворожої атаки.
Дивіться фото з місця події / Фото поліції Запорізької області, Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора зауважили, що за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, 6 березня 2023 року близько 00:40 військові РФ атакували Запоріжжя та його передмістя дронами. За наслідками цільового ураження об'єктів інфраструктури пошкоджено майно одного з місцевих товариств та прибудинкову територію приватного домоволодіння", – мовиться у повідомленні.
Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
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Коротко про обстріл житлового будинку в Запоріжжі
- Російські окупанти вночі 2 березня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Ворог поцілив у багатоповерховий будинок. Росіяни вдарили ракетами С-300.
- Ворожа ракета поцілила прямісінько у п'ятиповерхівку. Внаслідок цього частина будівлі завалилася.
- Окрім зруйнованого будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок. У них повибивало вікна та пошкодилися балкони.
- У ДСНС повідомили, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла. Станом на ранок 6 березня відомо про 12 людей, чиї життя забрали російські військові, а ще 5 – зникли безвісти.