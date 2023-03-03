Росіяни завдали удару ракетами С-300. Рятувальники продовжують розбирати завали, повідомляє 24 Канал.

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Розбір завалів триває

Вночі 2 березня росіяни завдали чергового ракетного удару по житловому будинку в Запоріжжі. Співробітникам ДСНС вдалося врятували 11 осіб.

Ворожа ракета С-300 поцілила прямісінько у п'ятиповерховий будинок. Внаслідок цього частина будівлі завалилася.

На місці атаки чергували соцпрацівники та психологи. Також туди прибув комунальний автобус з генератором. Мешканцям допомагали волонтери та представники благодійних організацій.

Дивіться фото з місця удару по Запоріжжю / Фото Микита Комар, 24 Канал

Постраждали й навколишні будинки

Окрім зруйнованого пʼятиповерхового будинку, постраждали ще 15 багатоповерхівок. У них повибивало вікна та пошкодилися балкони.

Рятувальники та фахівці міської аварійно-рятувальної служби продовжують працювати. Вони розбирають завали, демонтують пошкоджені елементи будинку, вивозять будівельне сміття. У 8 будинках вікна закрили плитами OSB.

Зверніть увагу! У Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару. Станом на 3 березня відомо про 5 загиблих та 11 врятованих. Ще 20 людей евакуювали.