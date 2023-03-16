Этот истребитель стал взлетать чаще. Об этом 24 Канала сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Есть с этим как-то жить и соблюдать требования. Людей просят беречь себя и своих близких,

– подчеркнул спикер Воздушных сил.

Россияне тренируются

Можно предположить, говорит Игнат, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Белоруссии (Мачулищи). Таким образом, противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.

"Когда он летит, чтобы держать нас в напряжении, то карта красная примерно 1,5 часа, пока он отработает свое горючее и сядет обратно на аэродром", – подчеркнул Игнат.

Заметим! Миг-31К является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Известно, что противник может ударить ими по любому украинскому городу, не залетая в наше воздушное пространство.

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