Этот истребитель стал взлетать чаще. Об этом 24 Канала сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
К теме Сложность поражения намного выше, – Игнат назвал новейшую угрозу для украинцев с неба
Есть с этим как-то жить и соблюдать требования. Людей просят беречь себя и своих близких,
– подчеркнул спикер Воздушных сил.
Россияне тренируются
Можно предположить, говорит Игнат, что 14 марта полеты были тренировочными. Взлеты происходили с территории России (Саваслейка) и Белоруссии (Мачулищи). Таким образом, противник, вероятно, готовит младший летный состав, чтобы усиливать свои способности в будущем.
"Когда он летит, чтобы держать нас в напряжении, то карта красная примерно 1,5 часа, пока он отработает свое горючее и сядет обратно на аэродром", – подчеркнул Игнат.
Какие ракеты может сбивать украинская ПВО
- Специалисты утверждают, что если противовоздушная оборона сбивает 30% крылатых ракет – это уже считается успехом. Украина может сбивать только те ракеты, которые разрешают существующие комплексы.
- В воздушных силах отмечают, что на вооружении украинского ПВО – Бук-М1 и С-300. Также есть самолеты – "МиГ" и "Су". Благодаря им Украина может сбивать такие вражеские ракеты: "Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования (ею враг атакует с Черного моря – 24 Канал), Х-101/Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования, Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"), Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля", Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.
- К сожалению, у украинского ПВО нет возможности сбивать баллистические ракеты. Например, "Искандер-М", которые россияне активно применяли в начале войны, или устаревшие комплексы "Точка-У", ударившие по Краматорскому вокзалу. Украинские Силы обороны не могут перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч". Гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К, также не подвержена поражению украинской ПВО.