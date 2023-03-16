Об этом 24 Каналу рассказал в эксклюзивном интервью спикер Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Читайте также Сложность поражения намного выше, – Игнат назвал новейшую угрозу для украинцев с неба

Какие ракеты способны сбивать в Украине, а какие нет

Основные комплексы на вооружении украинского ПВО – это старенькие Бук-М1 и С-300. Также есть самолеты – "МиГ" и "Су", отмечает Юрий Игнат.

Благодаря им Украина может сбивать такие вражеские ракеты:

"Калибр" (3М14) – крылатая ракета морского базирования (ею враг атакует с Черного моря – 24 Канал),

Х-101 /Х-555/Х-55 – крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) – крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

В то же время наше ПВО не имеет возможности сбивать баллистические ракеты. К примеру, "Искандер-М", которые россияне активно применяли в начале войны. Или устаревшие комплексы "Точка-У", которыми ударили по Краматорскому вокзалу.

Украинские Силы обороны не могут перехватывать ракеты РСЗО, такие, как "Смерч". Гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К, также не поддается поражению украинским ПВО.

Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 – 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограмм. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге,

– добавляет спикер.

Обратите внимание! Ни одна из более 120 ракет Х-22, выпущенных с начала полномасштабной агрессии, не была сбита. Для того чтобы сбивать их, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме (самостоятельно будет принимать решения без участия человека – с новейшим радаром и современной ракетой).

Может заинтересовать Массовая атака с неба к годовщине вторжения: в Воздушных силах рассказали, почему этого не произошло

Изменят ли россияне тактику ударов