Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Кстати, Игнат еще 21 февраля заверил, что никакой массированной атаки сотнями самолетов не будет.

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По словам спикера Воздушных сил, объяснение простое – о "скоплении вражеской авиации вокруг украинских границ" написало Financial Times.

Когда важное издание пишет такие вещи – они вскакивают и становятся мейнстримом во всем мире, ведь тема интересная. Почему нет – годовщина вторжениея, массированная атака, "можем повторить",

– говорит военный.

Игнат добавляет, что наша ПВО сейчас не в тех условиях, что в первые дни вторжения. Следовательно, российская авиация не залетит в Украину, потому что знает, что будет сбита.

Сейчас каждое подразделение Сил обороны имеет свою небольшую ПВО, поэтому массированная атака самолетами была бы невозможна, говорит спикер.

Напомним, что Financial Times писало о том, что Россия снова накапливает авиацию. Игнат рассказал, что авиационная группировка врага как была в количестве 750, так и остается в таком количестве.

"На место утраченной техники прибывает новая. Они нас атакуют с разных аэродромов, а их около 40 – Беларусь, оккупированные территории, Россия. Нельзя аэродромы стянуть к границам. Аэродромы где были, там и есть. Вражеская авиация перемещается в соответствии с заданиями", – комментирует ситуацию спикер.

Обратите внимание! Полное интервью с Юрием Игнатием читайте уже 16 марта в 7:00 на 24 Канале.

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15 марта воины 93-й бригады Вооруженных Сил уничтожили летательный аппарат Су-24 окупантов. К слову, в сети появились сообщения от военных о том, что сбивший ВСУ самолет был в распоряжении бойцов частного батальона "Вагнера".

Информацию по состоянию на 19:00 подтвердил Генштаб ВСУ. Всего за сутки силы обороны нанесли 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

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