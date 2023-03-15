Для своих атак по городам Украины Россия израсходовала огромный стратегический запас ракет. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Сколько силы ПВО сбили с осени прошлого года

К массированным ракетным обстрелам страна-террористка начала прибегать с осени прошлого года. Ее целями была, в частности, критическая инфраструктура, разрушив которую оккупанты хотели зимой погрузить во тьму Украину.

С этого времени, с 11 сентября 2022 года, по словам Юрия Игната, Силы противовоздушной обороны по состоянию на 9 марта сбили:

около 700 вражеских ракет,

более 650 дронов-камикадзе иранского и российского производства.

И все это количество без учета тех ракет и беспилотников, которых, к сожалению, сбить не удалось.

Министр обороны, когда встречался со своим норвежским коллегой, заявлял, что 820 только крылатых и баллистических ракет с момента массированных атак критической инфраструктуры с сентября прошлого года применены врагом,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Потенциал, который нужно восстанавливать

Также спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что все это количество ракет страна террористка производила не один год.

Это огромный потенциал, который нужно восстанавливать, они эти ракеты изготовляли годами, а некоторые – десятилетиями.

– сказал он.

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