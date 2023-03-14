Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он рассказал, как изменились производственные мощности по изготовлению ракет в России.

Смотрите также Продлено ли зерновое соглашение "на предварительных условиях": что известно сейчас

Мусиенко сообщил, что сейчас Россия производит около 40 – 50 ракет в месяц. Речь идет о ракетах разного типа, преимущественно Х-101 и "Калибр".

"Оборонка" сразу работает на войну

Аналитик вспомнил, что исследования ракет, которые не взорвались на территории Украины, показали, что датой их изготовления был 2022 год.

Это свидетельствует, что едва ли не сразу оборонка работает на запрос военных касательно этих ракет. То есть изготовили и сразу поставляют для того, чтобы применять в войне против Украины,

– добавил спикер.

Он предположил, что ракеты, изготовленные в январе 2023 года, уже могли быть применены в ракетных атаках в марте.

По словам Мусиенко, сейчас оборонно-промышленный комплекс России практически работает на текущую ситуацию. Однако обычно так не происходило, ведь часть производства должна идти "в склад". Это формирует так называемый неприкосновенный запас, который должен храниться при любых условиях на случай экстренной ситуации.

"Сейчас Россия этим пренебрегает. Они сразу используют против Украины все, что могут производить", – подчеркнул эксперт.

Мусиенко о производстве ракет в России: смотреть видео

Санкции привели к проблемам

Мусиенко сообщил, что за 2022 год в России было изготовлено 240 ракет Х-101 и 130 ракет типа "Калибр".

К тому же у упомянутого российского концерна "Тактическое ракетное вооружение" возникли серьезные проблемы, заметил Мусиенко. Туда входит ряд компаний, которые сейчас под санкциями, поэтому не успевают найти альтернативу определенным элементам, используемым в производстве ракет.

Если в 2022 году склады и то, что они накопили раньше, позволило России держаться и производить, то сейчас у них все больше появляется проблем,

– добавил спикер.

Именно из-за этих проблем в холдинг ездят Сергей Шойгу, Дмитрий Медведев и рапортуют об увеличении объемов производства. Сложности с этим сейчас есть, но в полной мере Россия не лишена возможности производить ракеты, резюмировал аналитик.

Тактика россиян в ракетных ударах по Украине