Захватчики не оставляют попыток найти украинскую ПВО. Они хотят уничтожить наши системы противовоздушной обороны.

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Почему оккупанты запускают ракеты с Юга и Севера

Как рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, те ракеты, которыми сейчас часто по одной обстреливают с Севера и Юга с воздуха, – вероятно, противорадарные.

Ищут (оккупанты – 24 Канал) нашу ПВО, а найдут только то, что сейчас без соли доедают,

– отметил Ким.

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