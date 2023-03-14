Еще трое раненых получают медицинскую помощь. На месте работают прокуроры, правоохранители и спасатели.
К теме Разрушен подъезд и повреждены дома рядом: оккупанты цинично ударили по Краматорску
Людей ищут под завалами
Жителей достали из-под завалов. В одном из домов, в который попала ракета, повреждены перекрытия в подъезде. Однако поисковики продолжаются, окончательное количество пострадавших устанавливают.
Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Обстрел Краматорска / Фото Донецкой прокуратуры:
Что известно об обстреле
Оккупанты около 08:30 обстреляли Краматорск. По состоянию на 09:47 сообщили, что трое гражданских людей ранены. По предварительной информации, повреждены шесть многоэтажек.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что российская ракета попала прямо в центр города. Глава государства подчеркнул, что каждый удар, уносящий невинную жизнь, должен приводить к законному и справедливому приговору, который наказывает за убийство.
Предыдущий удар по Краматорску:
- Вечером 1 февраля Россия ударила баллистической ракетой "Искандер-К" по Краматорску и попала в жилой дом в центре города.
- В результате атаки 4 человека погибли. Еще 8 получили ранения и попали в больницы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии;
- Днем 2 февраля был повторный обстрел города. В результате атаки пострадали 6 человек. Спасатели прервали поисковую операцию.